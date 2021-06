Maranello: Spettacolo per bambini e musica dal vivo

Martedì 29 giugno doppio appuntamento per l’Estate in Città di Maranello. N

el Sagrato della Chiesa di Torre Maina alle ore 21 prende il via la rassegna “Burattini nel parco” con spettacoli per bambini e famiglie: in programma “Per ogni dove (Storie in viaggio)”, spettacolo di e con Pina Irace.

In Piazza Unità d'Italia dalle ore 19.30 “L’Italia sotto le stelle”, serate di intrattenimento a cura del Consorzio Maranello Terra del Mito tra musica, bancarelle, negozi aperti, mercatino degli hobbisti e giochi per bambini. In programma jumping e quad, bancarelle hobbisti e dell’ingegno, musica con le cover di Sting.