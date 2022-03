My Marathon for Emergency, una passeggiata nel centro storico di Modena

In occasione della II Edizione di My Marathon for Emergency, il gruppo Emergency di Modena organizza, domenica 20 marzo alle ore 16.00, una passeggiata nel centro storico per ripercorrere la storia della città. Il tour è condotto da Elena Betti, guida abilitata dell'associazione Arianna, guide e accompagnatori Modena. Appuntamento in Piazza Grande di fronte alla "Pietra Ringadora" portico Palazzo Comunale. La durata del percorso prevista è di un'ora e mezzo circa. La partecipazione è subordinata all'iscrizione tramite questo link.

La donazione minima di partecipazione è di 10 €. In seguito alla prenotazione, si riceverà il pettorale dell'evento da stampare e indossare come testimonianza della propria partecipazione.