Marcello Fois a Modena in un incontro dedicato a De Amicis

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore organizza un incontro dedicato alla figura di “De Amicis e il racconto di una nazione”. L’appuntamento che sarà coordinato dalla prof.ssa Elisabetta Menetti e si terrà venerdì 18 marzo 2022 alle ore 16.30 presso l’Aula B05 del dipartimento (Largo Sant’Eufemia, 19) a Modena, vedrà ospite lo scrittore Marcello Fois e la prof.ssa Enza Savino del Liceo Muratori-San Carlo di Modena.

"Parlare di un grande classico della nostra letteratura con uno scrittore come Marcello Fois, da sempre attento alla tradizione letteraria italiana, significa rilanciare nel futuro temi e questioni centrali per la nostra società. Condividere con i docenti di scuola riflessioni e finalità sui classici - afferma la prof.ssa Elisabetta Menetti di Unimore - è una straordinaria occasione per comprendere la vitalità e la complessità dei valori custoditi in opere letterarie che ci sembrano intrappolate in un mondo lontano e senza legami con il presente. Con la professoressa Enza Savino il dialogo tra università, scuola e società assicura e completa un percorso ampio e articolato che vede la scuola al centro dei nostri Interessi".

L’incontro si inserisce nell’ambito del progetto di formazione degli insegnanti di Letteratura italiana promosso dall’ADI - Associazione degli Italianisti dell’Emilia-Romagna e dalle Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio, Parma dal titolo “Leggere e insegnare letteratura italiana oggi. Dialoghi fra università e scuola” .

Al termine del ciclo di incontri sarà rilasciato a quanti ne faranno richiesta un attestato di partecipazione con l’indicazione degli incontri effettivamente seguiti. La partecipazione è libera e gratuita. Per iscrizioni e per informazioni sulle modalità di accesso: elisabetta.menetti@unimore.it.