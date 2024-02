Ricominciare dall'amore, "la nostra salvezza" secondo Marcello Veneziani

Viviamo in un'epoca in cui la priorità sembra essere la protezione degli interessi personali a discapito dei legami interpersonali e dove domina il narcisismo di massa. Nel suo ultimo libro, "L'amore necessario. La forza che muove il mondo" (Marsilio), lo scrittore Marcello Veneziani guida alla scoperta di un'alternativa alla solitudine che troppo spesso ci avvolge nella contemporanea società individualistica. Al BPER Banca Forum Monzani di Modena domenica 18 febbraio alle 17.30, con la moderazione del giornalista Camillo Langone del Foglio, Veneziani dialoga con Suor Anna Monia Alfieri - religiosa delle Marcelline, tra le voci più accreditate sui problemi dell'organizzazione dei sistemi formativi - per approdare alla sfida più ardua: indicare una via d'uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l'universo e la nostra anima.

L'amore per la vita e per l'altro si manifesta quindi come l'unica forza in grado di salvarci dalle minacce dell'isolamento e dall'egocentrismo patologico. Pagine vitali e suggestive, in cui si intrecciano esperienze, storie e riflessioni. L'intento è inequivocabile: dimostrare che in una società frammentata, l'amore e la pratica della condivisione rappresentano l'unico faro di speranza per contrastare il vuoto che si insinua in una vita caratterizzata da individualismo e dalla mancanza di legami affettivi.



Marcello Veneziani è autore di vari saggi di storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, nonché di testi letterari e teatrali. Per Marsilio ha pubblicato "Lettera agli italiani" (2015), che ha ispirato un format teatrale portato in tour in tutta Italia, "Alla luce del mito" (2017), "Imperdonabili" (2017, edizione tascabile Ue 2021), "Nostalgia degli dei" (2019), "Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino" (2020), "La Cappa" e "Scontenti" e il romanzo "La leggenda di Fiore" (2021).