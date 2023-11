Marco Damilano e il Vescovo Castellucci dialogano su "La religione nella società dell'angoscia"

Sabato 25 novembre alle ore 11.00, presso il teatro della Fondazione San Carlo, in Via San Carlo 5 a Modena 25 novembre 2023 si terrà la prima edizione dei “Dialoghi Luciano Guerzoni", organizzata dalla Fondazione Gorrieri per gli studi sociali con il contributo di Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione Pietro Lombardini per gli Studi Ebraico-Cristiani e Fondazione per le Scienze Religiose.



Apre la serie un confronto sul tema “La religione nella società dell’angoscia” fra mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena, Nonantola e Carpi e Marco Damilano giornalista e saggista rilevante nel panorama della stampa italiana.

Con questo primo “Dialogo” la Fondazione Gorrieri intende offrire alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno seguire l'evento in streaming, un' occasione preziosa per riflettere su un tema che, come ci mostrano anche recenti drammatici avvenimenti, dall’Ucraina al Medio Oriente, torna ad essere centrale nell’interazione delle comunità nazionali e internazionali.