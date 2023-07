“Armoniosamente”, musica barocca a Lotta di Fanano

La musica barocca è la protagonista del concerto pomeridiano per due flauti e clavicembalo in programma sabato 22 luglio, alle 18, all’Oratorio di Sant’Anna a Lotta di Fanano. Sul palco i flautisti Giovanni Mareggini e Letizia Spaggiari e la clavicembalista Ioana Carausu che eseguiranno brani di alcuni dei maggiori compositori attivi tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento come Tommaso Albinoni, Arcangelo Corelli, George Friedrich Haendel, Johan Sebastian Bach e Antonio Vivaldi.

L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Giovanni Mareggini, flautista, è vincitore di concorsi internazionali e ha collaborato con numerose orchestre prima di intraprendere la carriera cameristica e solistica. Fondatore di Icarus ensemble, ha suonato in festival e teatri in tutto il mondo, eseguendo numerose prime assolute di compositori contemporanei. Ha inciso per numerose case discografiche e, nel 2021, per l’etichetta Limen, è uscito “Notturni” il suo ultimo lavoro discografico dedicato al flauto e all’arpa, che contiene prime incisioni assolute, in duo con Davide Burani. È docente di Prassi esecutiva e repertorio flautistico all’Istituto superiore di studi musicali Peri-Merulo di Reggio Emilia.

Letizia Spaggiari, si è laureata con lode all’Istituto Peri-Merulo sotto la guida di Giovanni Mareggini. Ha frequentato diverse masterclass e collaborato con numerose orchestre tra le quali I cameristi della Scala di Milano, l’Accademia della Scala, l’Orchestra giovanile italiana, la Filarmonica di Parma. Insegna alla scuola di musica Non solo note di Bagnolo in Piano e all’Istituto diocesano di musica e liturgia don Luigi Guglielmi di Reggio Emilia.

Ioana Carausu, diplomata in pianoforte all’Istituto Peri-Merulo e in clavicembalo al Conservatorio di Piacenza, ha conseguito nel 2008 il diploma di Alta formazione artistica e musicale. Premiata in concorsi internazionali di musica da camera, ha collaborato come clavicembalista con diversi ensemble internazionali. Svolge attività concertistica in gruppi cameristici o come solista ed è docente di Educazione musicale nella scuola secondaria oltre a essere stata formatrice nel progetto MusicaER per la formazione musicale dei docenti della scuola primaria. È docente di pianoforte all’istituto diocesano di musica e liturgia don Luigi Guglielmi di Reggio Emilia.