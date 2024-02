Maria Stella Corsi e i suoi “Echi dell'Invisibile" alla SpaceGallery

La SpaceGallery di Modena (via Bonacini 11) presenta la mostra di Maria Stella Corsi. L'indagine della Corsi, caratterizzata da un simbolismo scarno ed essenziale, trova la propria centralità nell'immagine ancestrale dell'albero, riferimento religioso e filosofico comune a molti percorsi iniziatici di Conoscenza.

In questo processo creativo di sintesi estrema, tale motivo iconografico si riduce progressivamente quasi ad un ideogramma che pare racchiudere in sé, come un hortus conclusus, tutto il senso di una profonda meditazione. Non vi sono foglie, né fioriture o frutti rigogliosi, solo fusti ben radicati e rami spogliati protesi verso il cielo, probabile metafora di un paesaggio interiore disincantato, rivolto all'essenzialità dell'esistenza.

“L'arte concede preziosi momenti di introspezione- dichiara il curatore Giancarlo Bonomo- sia per chi la crea, immergendosi profondamente nella propria espressione creativa, sia per chi, con ammirazione e trasporto, fruisce di tali opere. In entrambi i casi, ci si ritrova in un profondo dialogo con la parte più autentica di noi stessi, cosicché si abbandona il peso del corpo, si oltrepassa il velo delle idee convenzionali e si accede all'essenza più pura del nostro essere. Qui, la realtà dell’idea si fa immagine, e restituisce tangibilmente la meraviglia di ciò che siamo. L’arte di Maria Stella Corsi, artista di straordinaria sensibilità, si palesa come un'esperienza che trascende il tempo e lo spazio. Mediante le creazioni, perché di creature parliamo, ella onora un genere di cerimonia della continua rinascita, elevando un inno alla perseveranza e alla vita. L’elemento imperante nell'arte della Corsi è l'albero, declinato a simbolo tra l’infinito e il passaggio naturale del tempo. L’artista ha scelto questo soggetto che ha riproposto in uno studio analitico, quasi ossessivo, durante tutta la sua carriera artistica, declinandolo nelle sue varie forme e nelle sue diverse stagioni.”

Una mostra in collaborazione con Club per l'UNESCO di Modena e Udine, Vin d'honneur - lunardellivinipregiati.it con degustazione vini Limited Art Edition, ideato e prodotto da Eclipsis Style Project

Vernissage 3 febbraio ore 18.00 ingresso libero. La mostra sarà visitabile dal 3 -17 febbraio 2024 negli orari d’apertura: 10-12.30, 16-19.30 giovedì p.m. su appuntamento, chiuso domenica