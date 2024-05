La pianista Mariangela Vacatello in concerto al Teatro Comunale

Il concerto di chiusura della stagione 2023-2024 MusicaCantoParola (Gioventù musicale Modena, Coro Luigi Gazzotti e Tempo di Musica) segnerà il debutto modenese, sul palco più prestigioso della città, della pianista Mariangela Vacatello, musicista che da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e la passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio. L'appuntamento è per il 4 giugno alle 20.30 al Teatro Comunale Pavarotti - Freni.

Intorno alla sua ultima fatica discografica – l’incisione integrale delle Sonate Aleksandr Skrjabin – ruoterà la scelta del programma della serata, che ci porterà dagli abissi più scuri del celebre compositore russo fino al tardo Beethoven, quello più puro e luminoso. Un vero e proprio cammino musicale verso la luce e il sublime.

Il programma della serata prevede: Aleksandr Skrjabin (1872 – 1915), Sonata n. 3 in fa diesis minore, op. 23; Sonata n. 5 in fa diesis maggiore, op. 53; Sonata n. 9 “Messa nera”, op. 68. Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), Andante con moto dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 4, op. 58, trascrizione di Mariangela Vacatello; Sonata per pianoforte n. 32 in do minore, op. 111.

Il biglietto costa 13 euro. Ridotto (minori di 26 anni, studenti Conservatorio Vecchi-Tonelli e convenzione Modenamoremio): 5 euro. Ridotto per gli abbonati alle stagioni di opera e concerti del Teatro Pavarotti-Freni: 10 euro

L'artista

Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e si impone sulla scena internazionale all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso “F. Liszt” di Utrecht. Da quel momento colleziona molti prestigiosi riconoscimenti: Concorso “F. Busoni” di Bolzano, “Van Cliburn” in Texas, “Top of the World” in Norvegia, “Queen Elisabeth” di Bruxelles, XVII Premio Venezia, The Solti Foundation Award, Premio della critica “Nino Carloni”, Rising Star “The Gilmore” e molti altri. Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio; queste caratteristiche si rispecchiano nelle recensioni ai concerti e alle incisioni discografiche per l’etichetta Brilliant Classics e nei progetti che l’hanno vista collaborare con l’Ircam – Centre Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea Spinola-Banna per la quale è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis (Leone d’oro a Venezia e BBVA).

Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla Scala di Milano, IRCAM di Parigi, Musica Insieme Bologna, Società dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Unione Musicale di Torino, Wigmore Hall di Londra, Carnegie Weill Hall di New York, Walt Disney Hall di Los Angeles, Oriental Centre di Shanghaj, collaborando con l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra Rai di Torino, Filarmonica della Scala, Prague Chamber Orchestra, RSI Lugano, Filarmonica di Stoccarda e direttori quali Krystof Penderecky, Andris Nelsons, Gabor Takacs-Nagy, Martin Haselboeck, Gustav Kuhn, Alexander Shelley, Xian Zhang, Christopher Franklin, Oleg Caetani, Michael Tabachnik, Andrès Orozco-Estrada, Roland Boer, Aleksander Slatkovky, Gerard Korsten, Daniel Kawka, Bernard Gueller, Zsolt Hamar, Anton Nanut, Donato Renzetti, Alain Lombard, Charles Olivieri-Munroe, Daniel Meyer, Carolyn Kuan, Luigi Piovano. Con l’Orchestra della Magna Grecia ha eseguito i Cinque Concerti di S. Rachmaninov.