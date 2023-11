Lo splendore del violino: Laura Marzadori e Olaf John Laneri illuminano Beethoven e Grieg

Dopo la conferenza, alle 19.30 circa, avremo il piacere di riprendere la consuetudine - lungamente interrotta dal periodo Covid - dei buffet aperitivo, con degustazione di prodotti di eccellenza del territorio (tra cui stagionature di Parmigiano a cura di Malandrone 1477 e vini modenesi premiati dal Gambero Rosso 2023). E' gradita la prenotazione via mail a segreteriagmimo@gmail.com. Il costo è di 10 euro, gratuito per gli abbonati con formula Poinoncipensopiù alla stagione dei concerti 2023-2024.

Alle ore 20.30, il concerto. Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala di Milano e Olaf John Laneri tornano a Modena per il quarto concerto del ciclo dedicato all’esecuzione delle dieci sonate per violino e pianoforte di Beethoven. E’ un sodalizio artistico di lunga data quello che lega i due musicisti, e che ha scritto pagine memorabili della storia recente di GMI Modena. Dal riconoscimento al prestigioso premio Busoni di Bolzano per Olaf Laneri al primo premio al concorso Città di Vittorio Veneto per Laura Marzadori, sono innumerevoli i successi che hanno caratterizzato le loro intense carriere, divise tra attività solistica, cameristica e attenzione verso i giovani.

Biglietto 13 euro

Ridotto (minori di 26 anni e studenti Conservatorio Vecchi-Tonelli) 5 euro

Biglietteria su luogo di concerto, lunedì 13 novembre dalle ore 19.30

Prevendita online su liveticket.it