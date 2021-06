Massimo Vitali al Victoria Pub con una nuovissima versione di "Se son rose"

Giovedì 24 giugno alle ore 20.30, presso il Victoria Cinema, si terrà la presentazione di "Se son rose", romanzo scritto nel 2011 da Massimo Vitali che, in occasione dell'uscita del film "Nel bagno delle donne", prodotto da Rai Cinema, è tornato in libreria quest'anno in una nuova edizione completamente rivisitata e arricchita di nuovi capitoli.

Massimo Vitali, nato nel 1978 a Bologna, è già conosciuto al pubblico per i romanzi " L'amore non si dice" e " Una vita al giorno". "Se son rose" ci parla dell'importanza di prendersi ogni tanto una pausa di riflessione. E' quello che succede a Roversi, protagonista del libro, quando nello stesso giorno il suo capo lo licenzia e sua moglie lo lascia. Fondamentale sarà scoprire come e se riuscirà a riprendere in mano la sua vita, decisione che prenderà nel bagno del Cinema Corallo nel quale decide di rinchiudersi.

L'incontro si terrà presso il Victoria Pub che si trova al primo piano del Cinema. La relatrice della serata sarà la nostra Giorgia Negrini di "Leggere e rileggere", nostra più fidata collaboratrice in queste occasioni. La serata è gratuita e per partecipare è necessario prenotare poiché i posti sono limitati. Per prenotare un posto, è posssibile mandare un messaggio whatsapp al 3534094948, oppure un'e-mail a libreriavictoriacinema@gmail.com.

