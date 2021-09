Mast Còt 2021, a Spilamberto il rito millenario della cottura del mosto

Orario non disponibile

L’edizione di Mast Còt 2021 si terrà sabato 2 e domenica 3 ottobre e saluta il ritorno degli espositori che coi loro prodotti tipici animeranno via Sant’Adriano e Via San Giovanni. Mast Còt è un punto di riferimento dei sapori della tradizione del nostro territorio. A sottolineare il legame con il buon mangiare e il buon vivere, la terza edizione di Stuzzicalamberto vedrà l’accostamento alla dieta mediterranea.

Via San Giovanni si conferma la via dedicata ai bambini. Ritorneranno gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Fabriani che raccoglieranno fondi per le attività scolastiche con l’Aceto tradizionalmente offerto alle scuole dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale (10 litri) e altri lavoretti. La libreria Arcobaleno curerà letture animate e proporrà disegni personalizzati ai bambini che ne faranno richiesta.

I Musei e gli artigiani bottai animeranno la Corte d’Onore di Rocca Rangoni e Slow Food proporrà le eccellenze del territorio dal Giardino Pensile di Rocca Rangoni.

Quest’anno poi Mast Còt si amplia fino ad includere piazza Sassatelli con l’iniziativa “Made in Spilla”, dove troveranno posto associazioni ed esercenti di Spilamberto, che desiderano contribuire con le loro leccornie alla festa. L’iniziativa è a cura delle Botteghe di Messer Filippo.

Ma il fulcro della manifestazione resta la cottura del mosto a cura dei Maestri della Consorteria delle 18 comunità, che con pazienza guardano i paioli e preparano il mosto concentrato che servirà ad alimentare le batterie di botti custodite nell’Acetaia Sociale e nelle Acetaie comunali. Una tradizione che le famiglie modenesi perpetuano da secoli, tramandandosela di generazione in generazione, come a guardare al futuro con le radici bene ancorate alla terra delle loro madri e padri. Il Museo dell’ABTM sarà ovviamente aperto con la possibilità di visite con degustazione.

Infine, nella giornata di domenica 3 ottobre sarà presente un camper vaccinale nell’area della manifestazione, più precisamente in Piazza Caduti Libertà lato Municipio. Orari: 9.30/13.30 e 15/18.

