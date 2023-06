Concerto finale degli allievi della Masterclass di canto lirico tenuta da Chris Merritt

Inizierà il prossimo 3 giugno la masterclass di canto lirico organizzata dall’Associazione ACTEA di Modena con il patrocinio del Comune di Modena in collaborazione con la Polivalente di San Damaso. Il docente sarà una personalità d’eccezione del mondo della lirica internazionale, il tenore Chris Merritt. Merritt, tenore americano, è uno dei cantanti lirici più importanti dello scorso secolo che ha calcato i più importanti palcosenici di tutto il mondo. E’ tuttora considerato un vero fuoriclasse del repertorio rossiniano e da alcuni anni ha intrapreso l’attività di docente, dedicandosi ai giovani cantanti emergenti con risultati esaltanti. Alla masterclass parteciperanno artisti provenienti da vari paesi e proprio gli allievi saranno i protagonisti di un corso intenso durante il quale potranno perfezionare lo studio della tecnica e del repertorio con uno dei più grandi interpreti che il Belcanto abbia mai avuto.

L’evento è stato fortemente voluto dal direttore artistico dell’associazione Actea, il tenore Gianni Coletta, che già in altre occasioni ha collaborato con lo stesso Chris Merritt. Modena conferma, ancora una volta, di essere la capitale italiana del belcanto, e Actea mostra sempre più la propria attenzione per la crescita di artisti giovani ed emergenti, come già avviene per il Concorso Ghiaurov del quale ne cura da sempre l’organizzazione. Con questo evento si vuole offrire un momento di intensa attività culturale rivolto alla cittadinanza intera.

Durane il periodo del corso, gli allievi si esibiranno in un concerto conclusivo ad ingresso libero che si terrà domenica 4 giugno alle ore 18.00 presso la Polivalente di San Damaso alle porte di Modena. La cittadinanza è invitata.