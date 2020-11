Guardare l'arte con gli occhi di un matematico: appuntamento online con le professoresse Fioresi e Benvenuti

Qualcuno già ha pensato di chiamarlo “Mate-turismo”. Chi ha detto che un dipinto solleciti solo le corde di un appassionato d’arte? O che un edificio emozioni solo un architetto? Ai luoghi dell’arte si può guardare anche con occhi da matematico. Partendo da questo presupposto, sabato 14 novembre alle 18.30, in diretta streaming sui canali social (Facebook e YouTube) delle biblioteche comunali di Modena, ne parlano in dialogo Silvia Benvenuti e Rita Fioresi, entrambe docenti di matematica all'Università di Bologna. Nel nuovo appuntamento di “Diamo i numeri!”, il Mese della Scienza delle Biblioteche sostenuto da Ibc, le due ospiti propongono un originale viaggio in Italia, alla scoperta dei luoghi d'arte da visitare “con altri occhi”: quelli dello scienziato in genere, e del matematico in particolare.

Dalla Torre di Pisa alla Mole Antonelliana, da Castel del Monte alle forme più ardite dell'architettura contemporanea, passando per margherite, ananas e girasoli.

Tutti conoscono l'importanza della matematica per discipline come l'architettura e il design, spiegano le relatrici. Ma cosa può aggiungere la scienza dei numeri alla fruizione estetica di un'opera d'arte? Poco si sa, poi, di quanto la matematica possa rappresentare uno strumento creativo, in grado di fornire all'artista ispirazioni e soluzioni inedite.

Con stile volutamente informale, Fioresi e Benvenuti (che sta per pubblicare un libro sull’argomento), racconteranno itinerari gustosi e inediti per viaggiare nel nostro Paese in modo originale. E scoprire, ad esempio, che nel Battistero di Pisa, solo fisica e matematica possono rivelare il mistero della magia dell’acustica e la meraviglia dei pavimenti. O, ancora, capire come i numeri di Fibonacci e la sezione aurea si ritrovino dalla Mole Antonelliana alla Basilica di Castel del Monte.

Informazioni sull’incontro, fruibile gratuitamente senza iscrizioni, allo 059 2032940. Il programma aggiornato del “Mese della scienza” è consultabile sul sito web delle biblioteche (www.comune.modena.it/biblioteche).