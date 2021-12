"Matite", al via la rassegna dedicata al fumetto al femminile

Saranno Martina Sarritzu, Giulia Cellino aka Ritardo ed Eliana Albertini, tra le autrici più interessanti del fumetto contemporaneo, le protagoniste dalla rassegna “Matite – chiacchiere tra fumetto e vita”, in programma giovedì 2, 9 e 16 dicembre alle 18.30 alla Biblioteca del Fumetto della Polisportiva San Faustino di Modena, a cura di Arci Modena con il sostegno della Fondazione di Modena. Le tre autrici parleranno del loro lavoro, di come è cambiata la narrazione femminile e dei corpi nel fumetto contemporaneo e di come, con matite e carta, si possa contribuire ad abbattere gli stereotipi di genere. Le autrici doneranno una loro opera, con dedica, che potrà quindi essere presa in prestito alla Biblioteca del Fumetto. Ingresso con tessera Arci e Green Pass.

Si parte giovedì 2 dicembre con Martina Sarritzu, tra le autrici di “A.M.A.R.E.”, raccolta edita da Canicola e fresca di premio a Lucca Comics come miglior fumetto breve e ora in mostra con le tavole originali al Mambo. Martina Sarritzu, classe 1992, nei suoi disegni e nel suo immaginario unisce gli studi in ambito sociale con quelli legati alla narrazione per immagini all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2020, sempre con Canicola, ha pubblicato “Vacanze in scatole” scritto da Tuono Pettinato e illustrato da lei. Il 9 dicembre sarà la volta di Giulia Cellino aka Ritardo, tra le autrici selezionate da Fumettibrutti per la raccolta di storie brevi “Sporchi e subito” edita da Feltrinelli Comics. Giulia Cellino, classe 1994, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, collabora con diversi collettivi e con riviste, come D di Repubblica. Infine, giovedì 16 ci sarà Eliana Albertini, anche lei nel gruppo di autrici di “A.M.A.R.E” edito da Canicola, classe 1992, ha frequentato l’Accademia di Belle Arti. E’ una delle fondatrici del collettivo Blanca e nel 2019 ha vinto il premio Nuove Strade al Festival Napoli Comicon. Tra le sue opere “Malibù” pubblicata da Beccogiallo.