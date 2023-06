Matteo Macchioni a Sassuolo per un concerto-evento

Matteo Macchioni, cantante di spicco della scena lirica internazionale e conosciuto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione ad “Amici” come primo tenore ufficiale del talent, sarà protagonista domani di un esclusivo concerto-evento a Sassuolo, città dov'è nato: LIVE IN CONCERT giovedì 22 giugno alle ore 21:00, in Piazzale della Rosa. I biglietti sono disponibili su www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

Live in Concert sarà l’occasione per rivivere la carriera dell’artista attraverso i suoi brani più celebri e i grandi classici della musica italiana - interpretati da una delle più belle voci della lirica contemporanea, versatile e pop – a cominciare da “Armi Fragili”, il nuovo singolo pubblicato dall’artista lo scorso marzo (una pop-ballad realizzata insieme a uno dei più grandi compositori e produttori internazionali, Piero Cassano, per Unalira Edizioni Musicali), che segna il primo tassello della nuova svolta pop della carriera artistica di Matteo, cantante d’opera che negli anni si è distinto all’estero per il suo talento.

Macchioni al pianoforte, accompagnato da un quartetto d'archi e impreziosito dalla batteria, eseguirà anche le canzoni del suo disco d’esordio “D'altro Canto”, alcune in una nuova veste acustica proprio per l’evento come "La promessa" e "Guarda sempre più in là", entrambe presentate al pubblico ad Amici. Non mancherà un tributo a Lucio Dalla con una meravigliosa interpretazione di “Caruso”, e alla musica italiana, oltre a un omaggio alla canzone internazionale con un Medley dedicato ai Queen, composto e prodotto esclusivamente per il Live in Concert. In anteprima assoluta Matteo Macchioni delizierà il suo pubblico con tre brani estratti dal suo nuovo disco di inediti, ancora in fase di lavorazione: “Oltreoceano”, “Dove anima c'è” e “Overseas”, singolo strumentale piano solo.

La special guest del Live in Concert è un’artista internazionale di un talento straordinario: Sanyoo (Sophie Katharina Schollum), giovane cantautrice austriaca, che ha conosciuto Matteo Macchioni in occasione dei suoi viaggi all’estero. Sanyoo eseguirà dal vivo due brani dal titolo “Stories”, title track del suo ultimo album, e “Let me call you”, con l’accompagnamento di Macchioni al piano.

La formazione musicale del concerto prevede Mario Natale alla guida, con il ruolo di direttore concertatore. Ci saranno poi Paola Caridi (batteria), Mirca Rosciani (pianoforte) e il quartetto d’archi composto da: Gentjan Lluckaci (Violino 1°); Federica Giani (Violino 2°); Maria Vittoria Del Sante (Viola); Marta Premoli (Violoncello).

Dopo il Live in Concert a Sassuolo, Matteo Macchioni tornerà sui palcoscenici lirici prendendo parte all’operetta “Il paese dei Campanelli” al Festival della Valle D'Itria di Martina Franca. Le recite sono in calendario il 26, 28 e 30 luglio.

Matteo Macchioni è un tenore di fama internazionale nato a Sassuolo.Fin da bambino si dedica allo studio della musica e nel 2007 consegue, con il massimo dei voti, il diploma accademico di secondo livello in pianoforte, coltivando parallelamente lo studio e la passione per il canto lirico, ambito nel quale si laurea, con il massimo dei voti e la lode, nel 2019, mentre è già in piena attività artistica in tutto il mondo. Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2009, come primo tenore ufficiale del talent, Matteo Macchioni avvia una carriera internazionale nel mondo operistico e della lirica.

Ha calcato i palcoscenici di alcuni fra i più prestigiosi Teatri d’Opera e sale da concerto del mondo, tra i quali il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Parma, il Teatro del Bicentenario di León in Messico, l’Opera di Lipsia in Germania, la Royal Opera di Copenaghen in Danimarca, la Welsh National Opera di Cardiff in Gran Bretagna, la Grand Concert Hall del Conservatorio Statale di Musica "P. I. ?ajkovskij" e la International House Of Music di Mosca, l’Auditorium Parco della Musica di Roma e molti altri. In scena ha interpretato importanti ruoli di personaggi di celebri opere, come il “Barbiere di Siviglia”, “Cenerentola”, “Guillaume Tell”, “Elisir d’amore, “Don Pasquale”, “Madama Butterfly”, “Nozze di Figaro”, “Billy Budd”, “Don Giovanni”, “La Gazza Ladra”, “Così fan tutte” e tante altre.

Ha partecipato a numerosi festival in Italia e all’estero, tra i quali il Rossini Opera Festival, lo Stresa Festival, il Donizetti Festival Opera di Bergamo, il Bregenzer Festspiele in Austria, il Festival Tirolese di Erl, il Luglio Musicale Trapanese, il Festival Como Città Della Musica e il Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2019 ha dato il via ai Concerti di Natale, speciali tour di musica sacra in alcune delle più suggestive e storiche chiese italiane che hanno riscontrato un grande successo di critica e di pubblico.

Nel 2020 ha festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera esibendosi in un suggestivo concerto a Sassuolo, sua città di origine. Nel mese di dicembre avrebbe dovuto tenersi la seconda stagione dei Concerti di Natale, ma gli appuntamenti sono stati annullati per via dell’emergenza sanitaria. Al suo posto Macchioni ha tenuto un emozionante concerto simbolico in diretta streaming dal duomo di San Giorgio a Sassuolo portando direttamente a casa dei suoi fan l’intensa magia di Natale.

Gli impegni 2021 hanno compreso “Stabat Mater” di Rossini a Trieste, “Gianni Schicchi” di Puccini ad Empoli, “Don Giovanni” di Mozart in una produzione open air a Diano Marina (Imperia), concerti in varie città italiane, “Barbiere di Siviglia” a Trieste e “Don Pasquale” al Teatro Sociale di Rovigo.

Nel 2022 ha cantato “Don Giovanni” a Carpi, “La Cenerentola” al Teatro Comunale di Bologna e alla Royal Dainish Opera di Copehagen, oltre al “Gianni Schicchi” a Matera.

Gli impegni 2023 comprendono “Le nozze di Figaro” al Teatro Filarmonico di Verona, l’operetta “Il paese dei campanelli” al Festival della valle d’Itria – Martina Franca, poi ripresa al Teatro Coccia di Novara, oltre a diversi concerti in Italia e all’estero.

Sanyoo: Flautista, cantante e compositrice, Sophie Katharina Schollum, nata nel 1992, ha studiato flauto, pedagogia della musica per pianoforte presso l'Università di musica e arti dello spettacolo di Vienna. I suoi progetti musicali mostrano un'ampia varietà di stili musicali: con il suo trio "Mister Montelli" composto da flauto, viola, clarinetto basso e voci, esegue le proprie composizioni fondendo musica classica contemporanea e jazz contemporaneo, arrangiamenti di brani classici e improvvisazioni. Il primo album uscirà questo autunno. Con la sua band "Sanyoo" interpreta le proprie canzoni, influenzate dal pop così come dal funk e dal jazz; il primo album "Stories" è stato pubblicato nell'estate 2022.

Come membro del trio "Lagom" interpreta e arrangia canzoni da tutto il mondo in lingua originale. Inoltre, ha scritto la musica per uno spettacolo chiamato “StAge” per 2 musicisti (flauto/voce e percussioni) e un ballerino. Come pianista, ha accompagnato cantanti e attori in programmi di chanson e Wienerlied. È membro dell'orchestra dell'opera Burg Gars e suona regolarmente con la "Klangvereinigung Wien". È stata membro della band "Aerdung", che ha suonato composizioni originali tra funk, jazz e pop e ha prodotto il loro primo album nel 2013.

Negli ultimi anni ha insegnato le materie flauto, pianoforte, teoria musicale, songwriting/composizione e improvvisazione in diverse scuole di musica austriache.