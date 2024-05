Una mattinata nella natura con "Le Orme del Bosco"

Tutti i mercoledì mattina, fino a fine giugno 2024, appuntamento per andare gratuitamente a passare una mattinata nei parchi o nei boschi intorno a Modena insieme agli organizzatori e alle organizzatrici del progetto educativo "Le Orme del Bosco", per conoscere il ocntesto dell'educazione in natura per bimbe e bimbi da 1 a 6 anni. Le giornate sono aperte a tutta la famiglia (bambini accompagnati da almeno un membro della famiglia).

"Desideri sostenere la crescita di tua/o figlia/o, la sua motivazione intrinseca, affinché sia davvero protagonista dei suoi apprendimenti e possa manifestare la sua unicità? Hai desiderio di regalare un'infanzia immersi nella natura, dando l'opportunità di fare esperienze significative? Sai che l'ambiente naturale sostiene contemporaneamente lo sviluppo fisico, cognitivo e socio-emotivo? Nel nostro progetto di educazione in natura e immersione nel selvatico, improntato sulla pedagogia del bosco, i bambini sono sostenuti e accompagnati nel loro processo di crescita circondati dalla natura e da chi ne fa parte", spiegano gli organizzatori.

Manda un messaggio al 333 6194555 per concordare date e orari e per ricevere maggiori informazioni. "Le Orme del Bosco" è un progetto educativo in natura per bimbe/i da 1 a 6 anni, il ritrovo è in parchi pubblici o nei boschi intorno alla città, tutte le mattine da settembre a giugno.