L'ex cinema Principe torna ad ospitare il maxi presepe modenese

Anche quest'anno si rinnova la tradizione del presepe in Zona Tempio: l'ex cinema Principe diventa, per la tredicesima e ultima volta, teatro del grande presepe scenografico (più di 30 mq) di ambientazione popolare curato dall'associazione Via Piave & Dintorni.?Il presepe rimarrà allestito fino al 31 gennaio 2024 e sarà visitabile tutti i giorni ad ingresso libero, dalle ore 8.00 alle 23.00 nei feriali e dalle ore 9.00 alle 23.00 nei festivi.

Domenica 31 dicembre alle ore 12 si svolgerà presso l’ex-cinema Principe un brindisi augurale, con la presenza del sindaco, al quale sono invitati tutti i soci, residenti e cittadini.

La prima edizione risale al Natale del 2011 per avere in Zona Tempio il segno per eccellenza delle festività natalizie, anche perchè all'epoca la chiesa del Tempio era inagibile a causa del terremoto e non era quindi possibile installare nemmeno il presepe della parrocchia. Situazione che si ripete oggi a causa di "probabili" problemi all'interno. Negli anni il Presepe al Principe ha riscosso interesse e attesa in tutta la città, si è rinnovato e ampliato, superando pure l'emergenza covid con una mini installazione.

L’edizione 2023/24 è stata ideata e realizzata dai veterani Giorgio e Maurizio Marinelli con la preziosa e insostituibile collaborazione di Alessio Guizzardi, Luca Giorgini e William Pinelli, col supporto di Via Piave & Dintorni APS, il sostegno di Rock No War, il patrocinio e il contributo del Comune di Modena, Quartiere 1 – Centro Storico.

Gli autori hanno immaginato il sacro evento della Natività in un tipico borgo del nostro Appennino alla metà del secolo scorso secondo la tradizione, il costume e le usanze tipiche modenesi.? La scena riproduce in modo accurato un paesaggio rurale-contadino, composto da edifici in sasso e mattone, rustici portici in legno, caratteristici sottopassi ad arco e sullo sfondo la catena di montagne al cui centro svetta il monte Cimone.

Nel corso degli anni il Presepe al Principe si è arricchito di nuovi e interessanti particolari volti ad esaltare nei dettagli la tipica tradizione modenese, come un'acetaia, completa nei più piccoli dettagli e che onora l'oro nero di Modena, l'aceto balsamico, una cantina in cui si trovano vini e salumi della nostra terra e un'ampia rappresentazione della nostra migliore gastronomia: la sfoglia fatta a mano e, ancora, le crescentine, i borlenghi, e il gnocco fritto. Altra particolarità del presepio sono gli effetti luminosi che creano gradatamente le quattro fasi del giorno: alba, giorno, tramonto e notte; durante la fase notturna compariranno nel cielo la luna e le stelle, si accenderanno le luci all'interno delle abitazioni, rendendo più realistica e assai suggestiva la scena della Natività. Tutte le parti architettoniche sono realizzate in "polistirene", materiale che presenta caratteristiche di leggerezza e resistenza necessari per una scenografia di grandi dimensioni.

La particolare installazione permette di renderlo visitabile liberamente tutti i giorni ad orario continuato dalle 8.00 fino alle 23.00 nei feriali e dalle 9.00 fino alle 23.00 nei festivi, creando quindi una buona frequentazione, anche in orari serali, nel centro della Zona Tempio, lungo il percorso turistico che dal MEF porta al centro storico, come confermano i messaggi lasciati dai visitatori provenienti da altre città e nazioni negli anni scorsi.

Via Piave & Dintorni, quest’anno, aggiunge al presepio un’attività per i più giovani: si tratta di ELFIO, un elfo della Lapponia, aiutante di Babbo Natale, che, dopo aver visitato la Zona Tempio due anni fa, ha deciso di trasferirsi definitivamente qui a Modena. La sua casa ha una porticina rossa sotto il portico del Principe. Elfio nel periodo natalizio gironzola di notte per la Zona Tempio lasciando piccoli doni per coloro che li scopriranno, in modo fortuito o seguendo le sue avventure sui profili social dell’associazione.