"Mc Donald" feat. CoCo, fuori il singolo del musicista modenese Nero

Uscirà il 7 maggio Mc Donald, il nuovo singolo del musicista modenese Nero, al secolo Francesco Ruggeri. Lo ha annunciato dal suo profilo Instagram, svelando anche che sarà cantato in coppia con CoCo, rapper italiano, noto al pubblico con il nome di Pizzaboycoco.

CoCo partecipa al disco Malammore di Luchè in due tracce, collabora con Izi nella canzone La tua ora e con Gemitaiz nella traccia Voodoo contenuta nel mixtape QVC7. Il 10 gennaio 2017 pubblica l'ep Quanto ci costa essere noi contenente 5 tracce realizzate con i produttori D-Ross e Startuffo. Successivamente collabora con vari artisti, quali Night Skinny, Vale Lambo, Lele Blade, Mecna e appare nel disco Potere di Luchè. Nel 2019 CoCo firma per BFM Music, etichetta indipendente di Luchè,e rilascia il suo primo album ufficiale per Universal, intitolato Acquario e anticipato dai singoli Bugie diverse, Dietro front e Non ho più amici. Il disco, contenente le collaborazioni di Gemitaiz, Ernia, Mecna e Luchè, si classifica nella prima settimana al 6º posto in FIMI degli album più venduti in Italia. Nel 2020 CoCo pubblica il singolo Che ore sono, collabora con Gigi D'Alessio in due tracce contenute nel disco Buongiorno e con Vale Lambo e Nayt nel singolo Roma. Il 6 novembre esce il secondo album in studio, intitolato Floridiana. Il disco contiene 14 tracce e i featuring di Luchè, Rkomi, Geolier, Giaime, Lil Jolie e Vale LP.

La collaborazione è nata grazie ad un grande rapporto di amicizia fraterna tra i produttori dei due artisti Ivan Russo e Rosario Dros seguito da un incontro tra i due artisti. Il brano che uscirà ufficialmente il 7 maggio vanta la collaborazione di Nelio Palladino, co-autore del brano, e Ivan Russo per la produzione e gli arrangiamenti e la distribuzione da parte dell’etichetta 7stratirecords. Inchiostro nero, l’ultimo singolo pubblicato il 12 febbraio scorso, ha oltrepassato i 170.000 streaming complessivi ed era entrato nella Top 20 di ITunes.