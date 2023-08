"Medioevo fantastico", una visita guidata serale alle meraviglie del Duomo di Modena

Mercoledì 23 agosto alle ore 20.50, all'interno della rassegna Modena Bai Nait con il Patrocinio del Comune di Modena, si terrà la visita guidata dal titolo "Medioevo fantastico", alla scoperta delle sculture che ornano il Duomo di Modena: bestiari, erbari ma anche uomini di etnie esotiche e acrobati che eseguono posizioni dello yoga. Come sono arrivati a Modena? Vi spiegheremo le tappe di un lungo e affascinante viaggio da oriente a occidente, con Elisabeth Mantovani.

Il ritrovo è previsto per le ore 20-50 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).