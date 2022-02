Benessere, tra meditazione e bagno di gong: appuntamento a Formigine

Venerdì 25 febbraio, appuntamento con Manuela Monari, insegnante, scrittrice, Mindfulness Counselor, custode del Mantra Madre, Forest Therapy Guide, formatrice del progetto Gaia Network, programma di Educazione alla Sostenibilità e alla Consapevolezza Globale di Sé e del Pianeta, guida di meditazione, Master Gong; per una serata all'insegna del benessere, che si terrà a Formigine presso l'Associazione Nascere a Modena alle ore 20.30.

"Vi invito ad una serata davvero speciale che avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni. Sarà un viaggio dentro di noi, inizialmente nello "spazio sacro del cerchio", della condivisione profonda delle aspirazioni trasformative che abbiamo messo a dimora. Poi vi proporrò una meditazione tratta dalla tradizione sciamanica, volta a potenziare tutto ciò che siamo. A seguire, ci immergeremo nelle vibrazioni dei Gong. In un ritmo e un sogno narrativo, fatto di suoni armonici a cui abbandonarsi per un intimo incontro con se stessi, per un benefico rilassamento globale, la sinergia dei sensi. Un dono fatto a corpo e anima, perchè il Gong ha il potere di permeare tutto, come un intenso massaggio sonoro, portando messaggi e consapevolezze che emergono da lontano. Il Gong rappresenta ed esprime il mistero, la trasmutazione armonica dell'OM, la pienezza e la saggezza dell'Universo, la perfezione del Cerchio. Un'esperienza che sarà il proseguo della Meditazione, di un Viaggio Visionario, in armonia coi suoni. Basta, sdraiarsi comodamente sul tappetino, chiudere gli occhi, lasciarsi andare all'ascolto, immergersi nel bagno sonoro, con dolcezza, e gioire del rilassamento generale di corpo, pensieri ed emozioni.

Lasciare andare....e lasciare emergere.....Come cullati da un'onda buona. Un momento intenso di cura di sè, fuori dal vortice quotidiano.

Vi aspetto con gioia".

Portare il proprio tappetino o telo, un cuscino e una copertina. Per info e prenotazioni: Manuela 3474155690.