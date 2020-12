"Meditiamo insieme": un'oasi di pace online, tutti i giovedì

"In questo complesso momento sociale e collettivo che pone a dura prova la vita di ciascuno, la stabilità, la fiducia, la calma mentale, la pazienza, la solidarietà, l'empatia, il contatto che rende fluide e piacevoli le relazioni umane, che ci ha tolto di nuovo tante libertà, ho pensato di proporre un 'ora settimanale di Meditazione insieme, per contribuire a ristabilire crescita e benessere". Manuela Monari, tutti i giovedì, dalle ore 19 alle ore 20, terrà un incontro online di meditazione sulla piattaforma Meet. Pratiche semplici ma intense per lavorare sulla consapevolezza di sè e sul proprio equilibrio globale e e interiore. Sarà anche un'occasione per uscire dalla solitudine e "condividere".

Le adesioni degli interessati verranno raccolte via WhatsApp al 3474155690, anche settimanalmente, e sulla stessa piattaforma verrà creato un gruppo sul quale sarà segnalato il codice di accesso per l'incontro su Meet. Il contributo di partecipazione è discrezionale.