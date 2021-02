"Meditiamo insieme": tornano online gli incontri con Manuela Monari

In questo complesso momento sociale e collettivo che pone a dura prova la vita di ciascuno, la stabilità, la fiducia, la calma mentale, la pazienza, la solidarietà, l'empatia, il contatto che rende fluide e piacevoli le relazioni umane, che ci ha tolto di nuovo tante libertà, riprendono il cerchio e l'ora settimanale di Manuela Monari per meditare e ristabilire crescita e benessere.

Le date degli incontri sono: giovedì 11/2, mercoledì 17/2, lunedì 22/2, giovedì 4/3, lunedì 8/3, lunedì 15/3, giovedì 25/3 e giovedì 1/4. Per partecipare, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3474155690; a seguito del quale si verrà inseriti in un gruppo WhatsApp dedicato per ricevere i pro memoria e le info.

Saranno pratiche semplici, ma intense e profonde per lavorare sulla consapevolezza di sè e il proprio equilibrio globale e e interiore. Sarà anche un' occasione per uscire dalla solitudine e "condividere" il proprio stato interiore e i passaggi in corso o desiderati per la propria trasformazione.

Gli incontri saranno online, sulla piattaforma Meet.

Manuela Monari, insegnante, scrittrice, Counselor ad indirizzo Mindfulness, formatrice del progetto Mindfulness Gaia Network per il benessere psico-fisico e lo sviluppo della coscienza globale e planetaria. Master Gong. Ha frequentato il corso biennale Alla scoperta del Buddhismo, presso l'Istituto I.L.T.K. di Pomaia e partecipato a numerosi ritiri di meditazione. Ha ultimato il corso annuale GMO, guide per la meditazione, sempre orientato agli insegnamento del Buddhismo Tibetano.