Quattro giorni di musica, cibo e divertimento al Medolla Beer Festival

Quattro sere di musica, cibo, divertimento e ovviamente birra. Da giovedì 24 a domenica 27 agosto torna il Medolla Beer Festival, a cura dell’associazione Giovani Fuori Luogo, con il patrocinio del Comune di Medolla.

Nella nuova location in piazza della Repubblica (davanti al Municipio) con ingresso da viale Rimembranze, per tutta la durata della manifestazione stand e animazione a ingresso gratuito dalle ore 19, mentre le 21 sarà l’orario di inizio degli show. Nella serata di apertura protagonisti i Senza Filtro, tribute band degli Articolo 31, mentre il giorno dopo sarà la volta dei Fuera, e after party con Fregne Senza Freni. Sabato main event con Gigi l’Altro (apertura con il gruppo dei Kindergarten), e grande serata di chiusura domenica, quando saliranno sul palco i Pandorea, preceduti da un pre serata con esibizione di pole dance della scuola di danza UP.

Tutto il ricavato del Medolla Beer Festival sarà donato in beneficenza al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Medolla e al gruppo scout Agesci 1 di Medolla.