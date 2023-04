Medolla. tutte le manifestazioni in occasione della Festa della Liberazione

Prezzo non disponibile

Con il corteo commemorativo con gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per le vie del centro, sono cominciate questa mattina a Medolla le celebrazioni per il 25 Aprile, 78° Festa della Liberazione. Accompagnato dalle note del Corpo Bandistico “Pietro Mascagni” di Crevalcore, il corteo, alla presenza delle autorità cittadine, dalla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” si è diretto prima davanti alla Fontana dei Caduti e poi davanti al Teatro “Webben Facchini”, per la deposizione delle corone d’alloro, prima di concludersi davanti al Municipio di piazza della Repubblica.

Il programma proseguirà domenica 23 aprile alle ore 17, quando avrà luogo l’intitolazione a Nilde Iotti della piazza davanti al Centro Servizi Panda, con interventi del sindaco, del presidente dell’ANPI di Medolla Paolo Rocca e di Antonella Incerti della Fondazione “Nilde Iotti”. A seguire “Musica Parole Racconti”, concerto della Young Guitar Orchestra della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

Martedì 25 aprile, ritrovo dei cittadini e delle autorità locali e benedizione a suffragio dei caduti presso il cimitero di Medolla, con ritrovo alle ore 8.45, prima della visita ai cippi dei caduti. Chiusura alle ore 17 al Circolo Arcobaleno, con la “Merenda della Liberazione” a cura di ANPI Medolla, Circolo Arcobaleno, SPI CGIL, con il patrocinio del Comune di Medolla.