MeetER: i volontari della Croce Rossa dell'Emilia Romagna riuniti a Prignano sulla Secchia

Il MeetER è un’istituzione per il Comitato Croce Rossa dell’Emilia-Romagna. L’evento, nato nel 2017, riunisce i Giovani CRI della Regione per un week-end di formazione, divertimento e condivisione di idee.

“Dopo due anni di stop, dovuto alla Pandemia, siamo felici di annunciare che il 10 e 11 settembre, Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, ospiterà il MeetER 2022 – spiega Samuele Ciccarelli, Vicepresidente Regionale e Rappresentante dei Giovani CRI- E orgogliosi di vedere che quest’anno, altre Regioni hanno tratto ispirazione dal MeetER: Piemonte, Lombardia, Umbria e Marche hanno ospitato o ospiteranno nei prossimi mesi un grande evento dedicato ai propri giovani volontari. Croce Rossa è questo: fare rete, trarre ispirazione l’uno dall’altro, condividere idee e progetti”.

Quest’anno il tema dell’evento sarà proprio la cittadinanza attiva, con un focus sulla partecipazione, lo scambio di idee, punti di vista e chiavi di lettura per aprire nuovi orizzonti.

Un evento su misura – La particolarità del MeetER è quella di essere personalizzabile. Ogni volontario può costruire il proprio evento, scegliendo tra corsi di formazione, workshop, sport, escape room, Torneo MeetER, Living Library. Alla fine, nessuno avrà vissuto un’esperienza identica a quella di un altro.

Tra le attività più attese troviamo la Living Library e il Torneo Meet. Nel primo caso si tratta di una biblioteca molto particolare, dove è possibile prendere in prestito dei libri viventi pronti a raccontare la propria storia, rispondere a domande, curiosità o dare consigli.

Durante il Torneo MeetER, invece, i partecipanti, divisi in squadre, affronteranno tante piccole sfide legate al problem solving e al team working. La squadra vincitrice sarà proclamata la domenica sera e riceverà un premio.

Non mancheranno, poi, momenti di ritrovo, che coinvolgeranno tutti i partecipanti come le assemblee plenarie e la festa del sabato sera. Ogni aspetto dell’evento è, inoltre, pensato in ottica di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, per cui sarà plastic free.

“Quest’anno sono attesi circa 200 partecipanti, tra volontari, staff e ospiti – aggiunge Ciccarelli – e il nostro augurio è che ognuno di loro viva un’esperienza a 360 gradi, che gli permetta, una volta tornato a casa o nel proprio Comitato, di conservare e alimentare la fiamma che il MeetER ha acceso”.