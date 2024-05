Nuoto, tutto pronto per la 48esima edizione del meeting "Città di Modena"

Sabato 1 e domenica 2 giugno il grande nuoto sarà protagonista a Modena, presso la piscina Dogali, con l’edizione nr. 48 del meeting nazionale “Città di Modena”. Il via alla manifestazione sarà dato alle 10 di sabato, con la disputa delle specialità di mezzofondo e si concluderà nella serata di domenica con la consegna del Trofeo alla squadra vincitrice. Come accaduto anche l’anno scorso, anche stavolta l’evento è aperto alle categorie paralimpiche con gare e premiazioni loro dedicate, circostanza che rende l’evento unico nel suo genere.

Numeri da record per il meeting: oltre 950 atleti iscritti, in rappresentanza di 41 società, 32 FIN e 9 FINP, provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo e Sicilia, per un totale di 3127 cartellini gara.

In gara anche i giovanissimi esordienti delle categorie A e B che avranno l’occasione di cimentarsi al fianco di atleti di alto calibro. Saranno infatti presenti 3 campioni italiani giovanili, almeno 10 medagliati agli ultimi Criteria, senza dimenticare 2 atleti medagliati alle Paralimpiadi e protagonisti con la nazionale nel recente trionfo ai Campionati Europei di Nuoto Paralimpico di Madeira: la fiamme-oro Giulia Ghiretti e il fiamme-gialle Luigi Beggiato.

L’evento è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Modena, dal Comune di Modena e dal CONI. È attesa una grossa partecipazione di pubblico, stante l’importanza e la portata di questa edizione.



Di seguito i dettagli del programma dell’evento:



Sabato 1 giugno h 10.00: 800 stile F e 1500 stile M;

Sabato 1 giugno h 15.00: 200 misti M - 400 misti F - 200 rana M - 100 stile libero F - 50 stile libero M - 100 dorso F - 200 dorso M - 200 farfalla F - 100 farfalla M - 50 rana F - 400 stile libero M;

Domenica 2 giugno h 8.30: 100 dorso M - 50 dorso F - 200 stile libero M - 200 stile libero F - 100 rana M - 200 rana F - 50 farfalla M - 100 farfalla F - 400 misti M - 200 misti F;

Domenica 2 giugno h 15.00: 50 stile libero F - 100 stile libero M - 50 farfalla F - 200 farfalla M - 400 stile libero F - 50 rana M - 100 rana F - 50 dorso M - 200 dorso F.