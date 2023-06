Il grande nuoto protagonista a Modena, tutto pronto per la 47° edizione del Meeting nazionale

Venerdì 16 e sabato 17 giugno presso la piscina comunale Dogali andrà in scena la 47° edizione del Meeting Nazionale “Città di Modena”, appuntamento storico per tutti gli amanti del nuoto.

36 le squadre iscritte con oltre 500 atleti al via, per un totale di atleti /gara che sfonda le 1.500 unità. L’edizione di quest’anno si preannuncia altamente competitiva ed è caratterizzata, caso praticamente unico rispetto ai meeting tradizionali, per essere aperto alle società affiliate alla F.I.N. (federazione italiana nuoto) ed alla F.I.N.P. (federazione italiana nuoto paralimpico), con classifiche e premiazioni separate.

La presenza degli atleti paralimpici suscita grande interesse, soprattutto tenuto conto degli imminenti campionati mondiali che si svolgeranno in piena estate a Manchester. Nella nostra città gareggeranno quattro ragazzi convocati per la rassegna iridata che già in passato hanno regalato soddisfazioni all’intero movimento.

Vedremo all’opera i plurimedagliati olimpici e mondiali Luigi Beggiato (Fiamme Gialle), Giulia Ghiretti ed Efrem Morelli (entrambi Fiamme Oro) e la giovane promessa Karim Gouda Said Hessan del Circolo Aniene. Presente anche Kevin Casali che la scorsa settimana ha conquistato un argento ed un bronzo (rispettivamente nei 1500 e 800 stile libero) ai Global Games disputatisi nella cittadina francese di Vichy. Ai blocchi di partenza anche tre atleti che hanno preso parte agli ultimi campionati europei junior paralimpici avuti luogo in Finlandia, trattasi di Alessandro Agosto, Thomas Rodella e Margherita Sorini. A dare lustro all’evento anche la partecipazione della nazionale olimpica del Kuwait.

Sarà l’occasione anche per ricordare l’amatissimo tecnico modenese Stefano Nurra, scomparso la scorsa estate, al quale sarà dedicato il premio assegnato alla miglior prestazione tecnica assoluta dell’intera manifestazione. Per tutti gli appassionati l’appuntamento è per venerdì con inizio gare ore 15.00 e sabato con il via fissato alle ore 17.00.