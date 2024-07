Al Temple Bar appuntamento con la serata benefica "Melograno music night"

Sabato 13 luglio si svolgerà il secondo appuntamento organizzato dall'associazione Il Melograno ODV per festeggiare i 10 anni di attività dell'emporio solidale di Sassuolo che da anni si occupa di distribuzione alimentare e contrasto allo spreco alimentare. Una serata speciale all'insegna del buon cibo e della musica, quella che si svolgerà a partire dalle 20.30 presso il Temple Bar di Sassuolo. Si potrà cenare insieme con menù della tradizione - tortelloni, grigliata di carne, insalata, dolci e bevande -, il tutto accompagnato dalla musica del gruppo Euglena Viridis e altri cantanti.

Per la cena è richiesto un contributo di 25 euro a persona, bevande escluse. Prenotazione entro giovedì 11 luglio, scrivendo a progetto@emporiomelograno.it. Durante la serata sarà possibile acquistare alcuni prodotti speciali realizzati dall'associazione Il Melograno per far conoscere le proprie attività è autofinanziarsi. In particolare: marmellate realizzate in collaborazione con l'associazione Meteaperte, crema mani realizzata in collaborazione con l'azienda agricola La Giotta, biscotti e pane grattugiato di recupero.

Il ricavato della serata verrà servirà a sostenere le attività dell'associazione Il Melograno, che attualmente promuove due progetti sul Distretto Ceramico: l'emporio della solidarietà Il Melograno e l'HUB di distribuzione alimentare Arnia - La dispensa del distretto. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Sassuolo ed è organizzata in collaborazione con Associazione Rock's.