"Memorial: uomini nonostante tutto" sabat alla Sala Pucci

La Collina della Poesia propone, per sabato 18 marzo, un incontro pubblico sull’organizzazione indipendente che, nel 2022, ha ricevuto il premio Nobel per la pace

Indipendenza, memoria e verità: sono alcuni dei pilastri di Memorial, l’organizzazione indipendente russa fondata nel 1989 da Andrej Sacharov e Arsenij Roginskkij, che si è sempre preoccupata di raccontare e documentare le repressioni sovietiche. Principi che sono una spina nel fianco di una politica che ha sempre usato il pugno duro nei confronti di chi, come Memorial, percorre la via della libertà. Il potere, infatti, non ama le persone libere e ogni mossa che fa, legale o meno, è per reprimere l’espressività dell’io, di ogni io con la forza fisica e, anche, psicologica.

“Uomini nonostante tutto” è la testimonianza di persone che sono state capaci vivere e sopravvivere alle “aggressioni”. Una azione che non è passata inosservata tanto Memorial nel 2022 ha ricevuto il premio Nobel per la pace e nello stesso anno è stata dichiarata “fuorilegge” dal governo di Putin perché ritenuta antipatriottica al servizio di Paesi stranieri e proprio per questo il tribunale di Mosca ha stabilito la sequestro delle sedi di Memorial per darle allo stato.

“Uomini nonostante tutto” è il titolo dell’incontro promosso dalla Collina della Poesia per sabato 18 marzo alle ore 16.30 c/o Sala Pucci in Largo Mario Alberto Pucci a Modena. Interterverrà Giovanna Parravicini, pubblicista, scrittrice e ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana.