"Memorie resistenti", uno spettacolo teatrale alal Cgil d Sassuolo

Spi Cgil e Cgil del distretto di Sassuolo, in collaborazione con Teatro per Amore, organizzano per il lunedì 9 gennaio 2023 uno spettacolo teatrale per ricordare l’eccidio del 9 gennaio 1950 alle Fonderie Riunite di Modena. In quella tragica giornata persero la vita 6 giovani: Angelo Appiani, Arturo Chiappelli, Renzo Bersani, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli, Roberto Rovatti. A questi caduti vanno aggiunte le oltre 200 persone che rimasero ferite, anche gravemente, nel corso della giornata.

Lo spettacolo si svolgerà presso la sede della Cgil di Sassuolo, in via Tien An Men n. 21, a partire dalle ore 21.00.

E’ importante commemorare ma soprattutto tenere viva la memoria del sacrificio di questi giovani che, insieme a tanti altri in quegli anni, hanno lottato strenuamente per il lavoro e per conquistare per esso diritti e tutele, anche arrivando al sacrificio della propria vita.

Queste lotte hanno nel tempo consentito di conquistare leggi a favore del lavoro ed anche quanto successo a Modena il 9 gennaio 1950 ha reso possibile la promulgazione di un’importante legge come lo Statuto dei diritti dei lavoratori.



Lo spettacolo è portato in scena dagli attori Fabio Anderlini, Martina Lancellotti, Mara Mazzi Silvia Nerini, Valentina Poppi, Alex Spattini, Andrea Vaccari, Manuela Vaccari, Marinella Venturelli. Testo e coordinamento sono curati da Milena Nicolini per la regia di Alex Spattini.

La visione dello spettacolo è gratuita e sarà consentito l’accesso al numero massimo di spettatori consentito nel rispetto delle normative vigenti.