Tornano in provincia di Modena le proiezioni di Mente Locale Festival

Torna, dal 25 luglio all’1 agosto, "Mente Locale Estate - Visioni sul Territorio", il primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva che interesserà i comuni di Bazzano (Bo), Vignola (Mo),

Loiano (Bo), Casalecchio di Reno (Bo) e Castelvetro di Modena (Mo).

In programma due film vincitori dell’ultima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio, tre opere in concorso alla prima edizione di Mente Locale Young - le scuole italiane raccontano il territorio 2021 e un film proposto dalla Toscana Film Commission, che quest’anno è partner dell’ottava edizione di Mente Locale, in programma dal 17 al 21 novembre 2021.



Il programma si apre domenica 25 luglio (ore 21.30) al Cinemax di Bazzano, per poi continuare martedì 27 luglio (ore 21.00) nel Cortile della Biblioteca Auris di Vignola (Mo). Qui si terrà la prioezione del film Gli anni che cantano di Filippo Vendemmiati, che si è guadagnato la menzione speciale del Segretariato Regionale MiC Emilia - Romagna “Mente Locale – Filmare per Bene” alla settima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio. Il documentario, un viaggio che ripercorre la storia del Canzoniere delle Lame, il gruppo che ha fatto la storia della canzone politica a Bologna e non solo, sarà presentato dall’autore insieme ai suoi protagonisti. La proiezione è organizzata in collaborazione con Comune di Vignola e Fondazione di Vignola. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di pioggia la proiezione sarà annullata.



Giovedì 29 luglio il programma prosegue all’Arena estiva del Cinema Vittoria di Loiano (Bo), mentre l'appuntamento di venerdì 30 luglio è alla Casa delle Acque di Casalecchio di Reno (Bo).



Mente Locale Estate 2021 si chiude domenica 1 agosto (ore 21.00) nel Cortile della Biblioteca Comunale Augusto Simonini di Castelvetro di Modena, con la proiezione de Il passo dell’acqua di Antonio di Biase, che anche per questa serata incontrerà il pubblico rivelando il percorso che l’ha portato a realizzare questa sua prima opera. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Comune di Castelvetro di Modena. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, in caso di pioggia la proiezione sarà annullata.



Il programma è disponibile sul sito www.festivalmentelocale.it.

