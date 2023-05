"Mente Locale". Al via la X edizione del festival di cinema documentario per raccontare i territori

Giunge alla sua decima edizione Mente Locale–Visioni sul territorio, il primo festival italiano di cinema documentario interamente dedicato al racconto del territorio-naturale,culturale, antropologico, sociale–in programma dal 5 al 14 maggio prossimi nelle province di Modena eBologna, ideato dall’Associazione Carta Bianca.

Una scelta precisa, quella di un festival diffuso, ospitato da sale indipendenti e in luoghi solitamente non raggiunti da festival, che risponde alla sfida di creare comunità attorno alle sale cinematografiche: in un presente in cui la provincia e la sua valorizzazione tornano ad essere al centro del discorso politico e sociale, Mente Locale aspira ad essere luogo di costruzione di un’identità culturale basata sulla prossimità, le relazioni, la sostenibilità, la qualità della vita.

Oltre ai tradizionali luoghi del Festival–Bologna, Valsamoggia, Savignano sul Panaro, Loiano, Vignola–si aggiungono quest’anno alla geografia di Mente Locale anche Reggio Emilia, Spilamberto e Castelnuovo Rangone: e sarà proprio il Cinema Ariston di Castelnuovo Rangone (via Roma 6/B) a inaugurare il concorso internazionale con la proiezione sabato 6 maggio alle ore 21 diInfinito. Il mondo di Luigi Ghirri, il documentario di Matteo Parisini dedicato al grande fotografo emiliano.L’edizione 2023 affida la direzione artistica a Leena Pasanen, una delle figure internazionali di riferimento nel mondo del cinema documentario, già direttrice dell’European Documentary Network, di DOK Leipzig e di Biografilm Festival, oltre che testimonial ideale dello slow living: finlandese di origine ma cittadina del mondo,la Pasanen si è stabilita infatti nel 2019 sulle colline di Grizzana Morandi, in provincia di Bologna, in una fattoria circondata dai suoi amati cavalli e da vigneti.

Sono17 i film in gara perla competizione internazionale, che saranno valutati dalla giuria compostada Sarah Elena Schwerzmann, già commissioning editor di ARTE, Claudia Tosi, regista e produttrice e Marco Cucco,direttore del Master di primo livello in Management del Cinema e dell'Audiovisivo edocente DAR Universitàdi Bologna. Una selezione caratterizzata da una forte attenzione ai temi di attualità, declinati attraverso la lente tematica del racconto dei territori. Tre le anteprime nazionali: Silent lovedi Marek Kozaviewicz (Polonia/Germania,2022), storia di una coppia di donne costretta a nascondere il proprio amore per ottenere l’affidamento del fratellino di una delle due nell’intollerante Polonia rurale dei nostri giorni; Call meany time I’m not leaving the house(Usa, 2022) di Sanjna Selva, il racconto della guerra via FaceTime tra due sorelle ucraine, una artista a Brooklin, l’altra ad Odessa, a due giorni dall’invasione russa; infine Live till I die (Svezia, 2022) di Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg e AndersTeigen, delicato documentario girato all’interno di una casa di riposo,in cui si esplora il territorio di confine tra vita e morte.

Tra i film dedicati alla guerra in Ucraina ancheDear Odesa(Italia, 2022, anteprima regionale) del giovanefilmmaker ucraino Kyrylo Naumko, in cui il regista torna nella sua amata-odiata città natale che, dopol’invasione russa, sente l’urgenza di riscoprire attraverso un dialogo con la madre Olha e il suo amico d’infanziaMykyta.Tutte leproiezioni dei film in concorsosaranno seguite dalledegustazioni divinidedicate alleeccellenze del territorio, in collaborazione con il Consorzio Vini Colli Bolognesie il Consorzio TutelaLambrusco.

Al miglior film verranno assegnati durante la tradizionale ma inusuale cerimonia di domenica 14 maggio,attorno a un tavolo per un pranzo collettivo con i protagonisti del festival all’agriturismo “Il Castellazzo” in Valsamoggia, i 2 mila euro del Premio Mente Locale Visione Globale, cui si affiancano altri premi e menzioni,tra cui quello di 1000 euro per il miglior uso delle immagini d’archivio, il premio per la migliore colonna sonora, il premio Consorzio Parmigiano Reggiano e il premio distribuzione di Sayonara Film.

Per il secondo anno Mente Locale ospita il concorso Mente Locale Young dedicato agli audiovisivi che raccontano il territorio realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia. Sono19 le pellicole selezionate tra le oltre 150 arrivate, che verranno proiettate le mattine del 5 e 6 maggio al Cinemax di Valsamoggia (viale Giosuè Carducci, 17, Bazzano)e al Cinema Galliera di Bologna (via GiacomoMatteotti, 27): i vincitori saranno proclamati sabato 6 da una Giuria Young di 650 ragazze e ragazzi degli istituti secondari di primo e secondo grado da tutta Italia,che negli scorsi mesi sono stati guidati in un percorso di accostamento alla critica cinematografica da Roy Menarini,docente DAMS, e Riccardo Palladino,filmmaker, saggista e docente. In palio per il miglior film mille euro, oltrea tanti altri premi e menzioni.

Accanto alle visioni, gli eventi collaterali

Martedì 9 maggioalle ore 16 presso il Dipartimento delle Artidell’Università di Bologna (Palazzo Marescotti, via Barberia, 4) l’incontro “Documentari, televisione eracconto del territorio” con Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari, Fabio Abagnato, Responsabile Emilia-Romagna Film Commission,Sarah Elena Schwerzmann e Marco Cucco, moderati dal produttore e regista Stefano Tealdi.

Giovedì 11 maggio all’Agriturismo Il Castellazzo (via di Montebudello, 61, Valsamoggia) la prima edizionediMente Locale Lab,master class dedicata a registi, produttori, compositori e studenti di cinema e musica moderata da Leena Pasanen e condotta daSanna Salmenkallio (autrice, tra le altre cose,delle musiche per il documentario Aalto di Virpi Suutari, dedicato alla vita dell’archistar) e Maurizio Feverati, avvocato esperto in questioni di diritto d’autore legati alla musica e al cinema, che parlerà di diritti musicali e del valore aggiunto della musica originale nei film rispetto all’utilizzo delle librerie musicali.

Le tradizioni e i sapori del territorio sono ovviamente protagonisti, a cominciare dall’appuntamento speciale di venerdì 5 maggio presso la sede del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia, storico partner del festival, con la proiezione di Transumanze di Andrea Mura, vincitore del Premio del Consorzio alla scorsa edizione di Mente Locale.

Sabato 6 maggiol’anticoborgo di Oliveto risuonerà al tocco delle campane e delle dell’organo della chiesa appena restaurato, coinvolgendo nell’evento “Un Borgo che risuona” la comunità locale nella presentazione del progetto di restauro della torre medievale. Al vino è dedicato l’evento di domenica 7 maggio all’Ecomuseo di Castello di Serravalle (via della Rocca, 1,Valsamoggia) con la proiezione del cortometraggio Pignoletto, un vino sincero e la passeggiata enogastronomica tra le colline della Valsamoggia in collaborazione con la Magnalonga.

Sabato 13 maggio a Spilamberto,patria dell’aceto balsamico tradizionale,una mattinata dedicata ad uno dei prodotti italiani più conosciuti al mondo: alle 9.30 a Santa Maria degli Angeli (via Santa Maria degli Angeli) la presentazione in anteprima del video che candida il sapere legato alla tradizione dell’aceto balsamico a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco,seguito da un panel di discussione sul legame tra patrimonio immateriale e territorio; a seguire la visita gratuita guidata con degustazione al Museo del Balsamico Tradizionale, a cura della Consorteria del Balsamico