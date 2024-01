Al parco Novi Sad c’è il Mercato che inaugura il 2024 e chiude le festività

Domenica 7 gennaio, per l’intera mattinata, dalle 7.30 alle 14.00 al parco Novi Sad di Modena appuntamento con il tradizionale Mercato. L’evento, organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena, chiude il tour de force legato alle festività natalizie e di fine anno che ha permesso di mettere in calendario, da fine di novembre, ben dodici appuntamenti.

Consueti e sempre apprezzati gli ingredienti che andranno ad animare l’anello dell’ex ippodromo situato a meno di cinquecento metri dalla Ghirlandina. Si potrà fare shopping all’aria aperta acquistando sui banchi degli operatori soprattutto capi d’abbigliamento, accessori e calzature per adulti e bambini, con tutte le novità per l’inverno.

Non mancheranno tovagliati, tende, lenzuola e altri capi per tutte le stanze della casa, e prodotti agroalimentari ed enogastronomici tra cui carne, pesce, salumi e insaccati, formaggi e derivati, frutta e verdura di stagione per pranzi e cene sani e naturali.