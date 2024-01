Ripartono i sei mercati agricoli in città, date e orari per il 2024

Prosegue anche per il biennio 2024-2025 l’attività dei sei mercati agricoli di Modena. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche economiche Ludovica Carla Ferrari, ha approvato il rinnovo della convenzione confermando l’aumento della disponibilità dei posteggi per i venditori e il periodo di svolgimento per tutto l’anno..

I mercati dei produttori agricoli, come spiega il Regolamento, sono sostenuti dal Comune come “forme di promozione di un commercio e di un consumo attento e consapevole: i prodotti sono locali, tengono conto delle stagioni, favoriscono l'economia locale, il mantenimento delle tradizioni e la manutenzione del territorio, perseguono una politica di prezzo corretto sia per chi acquista sia per chi vende”.

Il mercato contadino del Parco Ferrari si svolge al venerdì, tra le 13 e le 19, con una dozzina di posteggi per i venditori in un’area del parcheggio di 300 metri quadri.

Nelle giornate del martedì e del sabato è confermato il Biopomposa, con allestimento a partire dalle 5.30, riservato in piazza Pomposa ai produttori agricoli biologici. I posteggi a disposizione sono una dozzina, ma al sabato possono arrivare fino a 16 su di una superficie di circa 140 metri quadri.

Anche BiodiSera al parco Amendola è riservato ai produttori biologici. Si svolge al venerdì dalle 13.30 alle 20.30. I posteggi a disposizione sono 11 ma possono crescere fino a 17 in caso di necessità, su di una superficie di oltre cento metri quadri.

Sono tre i mercati di Campagna Amica promossi da Agrimercato: quello di Torrenova si svolge al mercoledì dalle 14 alle 20, si trova in via Nonantolana, angolo via Cimone, e ospita sei posteggi in un’area di circa 50 metri quadri; il mercato del Parco della Resistenza è al giovedì dalle 14 alle 20, con una dotazione di 12 posteggi in un’area di oltre cento metri quadri; è in programma alla domenica mattina, tra le 7 e le 14, invece, il mercato di largo San Francesco dove i posteggi sono otto in un’area di circa 70 metri quadri.