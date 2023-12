Al via al Natale di Castelvetro con il Mercatino natalizio dell’enogastronomia e dell’artigianato

Come tradizione, con il “Mercatino natalizio dell’enogastronomia e dell’artigianato” di venerdì 8 dicembre ritorna a Castelvetro “Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli”, il ricco cartellone di eventi con un programma che si allunga a tutto il periodo delle Festività.

Venerdì, dalle ore 10 alle 18, il centro storico sarà popolato di oltre 40 bancarelle che proporranno prodotti tipici, decorazioni, addobbi e articoli artigianali per i regali di Natale, ma tutta la giornata sarà ricca di iniziative ed eventi: dalle ore 10.30 le “incursioni musicali” per le vie del paese della “Banda dei Babbi Natale” a cura del Corpo bandistico di Castelvetro; Babbo Natale al centro commerciale La Corte (ore 9-11.30), in piazza della Chiesa la levatura del parmigiano a cura della Casearia San Silvestro (ore 10-14); sotto al portico del municipio “La posta di Babbo Natale” con “Gli Intoccabili Elfi” (ore 10-12 e 15-18); “Le dodici notti” con le cantastorie nel borgo (ore 15.30-16.30); il concerto itinerante della Corale G. Savani di Carpi “Sulla via del Natale” (ore 15.30-17); lo “Scambio degli auguri” in piazza con l’Amministrazione comunale e le cantine del Consorzio Vita (ore 17-18) con degustazione gratuita di risotto al Lambrusco Grasparossa e salsiccia. In programma, oltre ai punti ristoro delle associazioni, nel corso della giornata in centro storico altre degustazioni gratuite di prodotti tipici locali.

Gli eventi di “Viva Natale” proseguiranno fino al 7 gennaio con diversi appuntamenti.