Domenica a Castelnuovo Rangone il mercato arriva da Forte dei Marmi

Mettiamo un lungo ponte d’autunno, occasione di relax, divertimento e piccole fughe dalla città. Cosa volere di più? Beh, magari un appuntamento con Il Mercatino da Forte dei Marmi… se non addirittura due! È questo che viene riservato agli affezionati amici emiliani.

Domenica 30 ottobre Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Castelnuovo Rangone, in via Zanasi. Per l’intera giornata, dalle 8.00 alle 19.00, il mercato offrirà quel suo irresistibile mix fatto di shopping, spensieratezza e, per le attività del territorio, la possibilità di beneficiare della forte affluenza di pubblico.

Per quanto riguarda l’offerta commerciale, come ama precisare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”. Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.