Il Mercatino da Forte dei Marmi torna a Castelnuovo Rangone domenica 7 maggio.

La cittadina alle porte di Modena ha sempre mostrato una calorosa accoglienza per gli operatori fortemarmini. In più, la soddisfazione di questi nel tornare dopo aver girato tutta l’Italia e registrato, lo scorso anno, oltre un milione di presenze. L’appuntamento, dalle 8.00 alle 19.00, è come sempre in via Zanasi.

Lo storico Mercato di Forte Dei Marmi e il giovane Mercatino, che insieme danno vita alla formula 200% Forte dei Marmi, offriranno agli appassionati del Versilia Style uno shopping di alta qualità, a prezzi competitivi, in un contesto allegro, spensierato che ricorda quello della vacanza.

Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le chiccherie per gli amici a 4 zampe.

Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il presidente Alessandro Mattei.