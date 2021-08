A Montecreto fa tappa il Mercatino da Forte dei Marmi

Eccoci alla vigilia di Ferragosto, momento clou dell’estate che coincide con le vacanze di tanti. Non va in vacanza, invece, lo shopping made in Forte dei Marmi che torna nell’Appennino modenese, con l'appuntamento di giovedì 12 agosto, a Montecreto, località fra le più gettonate per Il Mercatino da Forte dei Marmi.

Parliamo sempre di articoli selezionati da ambulanti impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano quel gusto ricercato e glamour divenuto così celebre. Abbigliamento di tendenza, maglieria in cachemire, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello.