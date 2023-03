Il Mercatino di Forte dei Marmi arriva a Pavullo

Vi diamo almeno tre motivi per partecipare all’evento del Mercatino da Forte dei Marmi, domenica 19 marzo, a Pavullo nel Frignano. Festeggiare i papà in un’atmosfera piacevole, glamour e vacanziera. Dare il benvenuto alla primavera, con uno shopping di qualità a prezzi contenuti e prender parte ad una sorta di “rituale” che vanta successi un po’ ovunque, dalle principali città ai più famosi luoghi di villeggiatura.

Quello con Il Mercatino da Forte dei Marmi è un appuntamento che si distingue dal “Solito Mercato”, per l’allestimento suggestivo con elementi di grande attrattiva, come la simpatia degli operatori, il clima amichevole e, soprattutto, l’offerta commerciale di alto livello, con il top della manifattura e dell’home design made in Italy.

Per l’intera giornata, dalle 8.00 alle 19.00, in piazza Toscanini, vi aspettano mille occasioni d’acquisto: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla primavera. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le “chiccherie” per gli amici a 4 zampe.

Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il presidente Alessandro Mattei.

Domenica 19 marzo, appuntamento a Pavullo nel Frignano, con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito Mercato. Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.