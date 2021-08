A Ferragosto a Pievepelago c'è il Mercatino da Forte dei Marmi

Indirizzo non disponibile

Domenica 15 agosto Il Mercatino da Forte dei Marmi arriva Pievepelago, altro centro di villeggiatura dell’Appennino modenese.

Tante occasioni di acquisto per gli appassionati del “Versilia Style”, fra residenti e turisti. Parliamo sempre di articoli selezionati da ambulanti impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano quel gusto ricercato e glamour divenuto così celebre. Abbigliamento di tendenza, maglieria in cachemire, calzature, borse ed altri accessori. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia di alto livello.