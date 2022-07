Riparte il mercatino Made in Italy a Sant' Annapelago per poi fare tappa a Pievepelago

Orario non disponibile

Quando Dal 31/07/2022 al 20/08/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Pievepelago

A Sant’ Annapelago domenica 31 luglio riparte la manifestazione Made in Italy,! mercatino di prodotti tipici e artigianato, le specialità italiane saranno al centro dell’ attenzione, assaggi provenienti dal Piemonte, dalla Toscana e dalla nostra regione. Sono varie tappe che toccherà Made in Italy. L’ attenzione ai prodotti scelti , all’ artigianato e non solo.

Ad agosto si ripeterà il 7 e il 14 a Sant’ Annapelago, il 6 e 19 e 20 agosto a Pievepelago.

Per poi chiudere con la notte rosa a Pievepelago il 20 agosto.