Nei venerdì di giugno al Parco Ferrari appuntamento con "Mercatino sotto le stelle"

Tutti i venerdìi di giugno dalle 17:30 alle 23 il Progetto Little Market organizza il Mercatino sotto le Stelle: creatività e magia insieme al team di Orange 182 all'interno del Parco Ferrari di Modena. Un piccolo mercatino creativo, per dare spazio e visibilità a chi è fatto della stessa materia delle stelle.

"La creatività non è solo arte e bellezza, ma estro, ingegno ed energia e le persone che scelgono di esprimere la loro luce, meritano un cielo aperto sotto il quale poterlo fare. Vedrai tante lucine accendersi sotto i bellissimi alberi del parco, di fianco al chiosco in compagnia di ottima musica live.Vuoi esporre anche tu? Questo evento è adatto sia a chi ha esperienza sia per chi vuole lanciarsi (In caso di pioggia viene rimandato)", spiegano gli organizzatori. Per maggiori informazioni visitare il sito www.littlemarket.it.