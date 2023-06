Il mercato Albinelli scende in piazza e diventa "street" con musica e buon cibo

Il cantautore Francesco Baccini e il comico Fabrizio Fontana saranno le stelle di “Albinelli Street” sabato 1 luglio, una serata all’insegna di cibo di qualità, buona musica e spettacolo con il Mercato Albinelli che scende in strada e va ‘sotto le stelle’. Saranno una decina gli operatori dell’Albinelli che proporranno street food in piazza XX Settembre oltre alla consueta presenza della ristorazione in via Albinelli, con diversi banchi protagonisti della festa. Sarà una serata all’insegna del buon cibo, da consumare in strada come aperitivo, e della buona musica dal vivo e con dj set, con ospiti di primo livello. L’appuntamento è per sabato 1 luglio a partire dalle ore 18.30 fino a mezzanotte.

Se in via Albinelli ci saranno i ristoranti del mercato con i loro menù per gustarsi un aperitivo e una cena accompagnati dalla musica jazz di Stefano Calzolari e Oscar Abelli, in Piazza XX Settembre ci saranno 10 stand degli operatori del mercato con Street Food di ogni tipo e genere, accompagnati da Radio Stella con il dj set di Diego Ferrari con fantastici ospiti. Tra questi, la modenese doc Ellen River, che insieme alla sua band trasporterà i presenti nel mondo blues/folk/rock americano; il comico Fabrizio Fontana, che farà divertire con i suoi personaggi James Tont e Capitan Ventosa e il cantautore Francesco Baccini che, accompagnato dal suo pianoforte, festeggerà i suoi prestigiosi 30 anni di carriera facendoci ascoltare i suoi più grandi successi.

L'evento, totalmente ad ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Modena ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione e il contributo di Caf Italia Centro Assistenza Fiscale, Radio Stella, GP Eventi, Skoda D&G. Modena, Printing Group di Formigine (MO) e Hotel Zoello Je Suis di Settecani di Castelvetro (MO).

"Albinelli Street’ rappresenta un’occasione per far conoscere il Mercato Albinelli ai modenesi che non lo frequentano e a chi viene da fuori città e, anche, per dare l’opportunità a chi è già nostro cliente di viverlo ‘all’aperto’, in una nuova versione grazie agli operatori del Mercato Albinelli e a tanti ospiti di grande richiamo - sottolinea il presidente del Consorzio Mercato Albinelli, Andrea Solieri -: già la prima edizione fu un successo, quest’anno ci aspettiamo un richiamo ancora maggiore, proprio perché è impossibile resistere al buon cibo e allo spettacolo di prima qualità che proporremo sabato 1 luglio"