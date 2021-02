Dolci dell'Appennino protagonisti del mercato di Campagna Amica in centro storico

Festa di carnevale e non solo al Mercato di Campagna Amica di Largo San Francesco a Modena. L’evento, in programma domani domenica 14 febbraio dalle 9,00 alle 13,00, vedrà protagonista l’Agriturismo Ca’ de Fra’ di Sestola che proporrà il meglio dei dolci tipici carnevaleschi; dalle frappe alle castagnole ma anche specialità con farina di castagne e zuccherini montanari. Per i più golosi che vorranno cimentarsi a casa con la preparazione dei dolci – rende noto Coldiretti Modena – gli agricoltori metteranno a disposizione le ricette e dispenseranno consigli per ottime preparazioni.

Al Mercato di Campagna Amica sarà possibile, come sempre, acquistare i prodotti della filiera agricola, dalla frutta e verdura di stagione ai salumi, dai formaggi al vino, ma anche uova, miele, farine, cereali e dolci e sarà anche un’occasione per un originale omaggio a km0 da destinare al proprio innamorato per la festa di San Valentino.