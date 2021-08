Mercato e cocomerata a Bastiglia per la domenica di Feragosto

Anche quest’anno si terrà il mercato straordinario nel giorno del Santo Patrono del paese, allestito in piazza Repubblica per tutta la mattinata.

Prevista per la serata a partire dalle ore 20 la grande cocomerata promossa per il terzo anno consecutivo da Spi Cgil Bastiglia in collaborazione con Avis Bastiglia Odv, Auser, La Clessidra, Caritas Bastiglia, Croce Blu Bastiglia: dalle 20.00 nell’area verde di piazza Repubblica sarà possibile gustare in compagnia il frutto più tipico dell’estate, accompagnato da gnocco fritto e un buon bicchiere di vino.

L’evento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 335 5278269. Anche per questo evento sarà applicato il protocollo anti Covid-19, che prevede l'utilizzo della mascherina per tutti i partecipanti, la misurazione della temperatura corporea, l'obbligo di distanziamento e l'occupazione del posto assegnato.

