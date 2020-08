A Montecreto arriva il Mercatino da Forte dei Marmi

A meno di un mese dalla precedente trasferta, il tour estivo dello shopping 200% Forte dei Marmi torna nell’Appennino modenese. Venerdì 14 agosto, “Riabbracciamoci Forte”, ancora una volta, a Montecreto!

Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano nella località dove sono accolti sempre con grande entusiasmo. Stavolta, per lo shopping di Ferragosto, ricco anche di tante convenienti occasioni.

Appuntamento, quindi, dalle 7.00 del mattino fino a sera, in via Roma coi due consorzi insieme: formula, ormai consolidata, che mixa gioventù e tradizione.

Residenti e turisti potranno ritrovare gli articoli selezionati da ambulanti impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il concetto di Versilia Style: pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.