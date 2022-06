Un lungo ponte con il Mercato Europeo in centro a Modena

Torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo nel centro storico di Modena. Dal 3 al 6 giugno operatori di Austria, Belgio, Francia, Germania,Polonia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Ungheria, Slovenia e tante regioni Italiane affolleranno con i loro stand le vie del centro cittadino.

Si potranno gustare specialità alimentari così come vini, birre, salumi, miele, formaggi, cioccolate, dolci e piatti della gastronomia di ciascun paese, oltre a toccare con mano i manufatti più caratteristici come ceramiche, bigiotteria, tele stampate e oggettistica in genere.