Mercato Europeo, la cucina internazionale protagonista a Modena per un weekend

Torna, più atteso che mai, dal 22 al 24 ottobre, dalle 9 a mezzanotte nel Centro Storico di Modena, il "Mercato Europeo". Via Emilia Centro, Piazza Matteotti e Largo Porta Bologna accoglieranno in quei giorni espositori provenienti da tutto il mondo: la cucina internazionale, per un weekend, prenderà il posto di quella tradizionale.

L'accesso all'evento è subordinato al possesso di Green Pass, che potrà essere controllato a campione dalle Forze dell'Ordine. Per maggiori informazioni, visitare il sito web o la pagina Facebook dell'evento.