Il Mercato Europeo torna a Modena con oltre cento bancarelle da tutto il mondo

Torna a Modena la 17esima edizione del Mercato Europeo: oltre cento bancarelle provenienti da tutto il mondo animeranno il centro della città, creando un clima internazionale dove scoprire i prodotti alimentari e artigianali provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Scozia, Regno Unito, Spagna da Paesi extra-europei e da tante regioni Italiane.

La manifestazione, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena e dalla Camera di Commercio di Modena, si svolgerà nel centro storico da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, dalle 9 alle 24. Piazza Matteotti, via Emilia Centro, Largo Porta Bologna, Piazza Torre si riempiranno di offerte di tutti i tipi: la paella spagnola, i biscotti della Bretagna, le specialità al pistacchio di Bronte, tartufi e funghi dalle Marche, la birra cruda, i wurstel con crauti, i canederli tirolesi e lo strudel.

Dall’Europa sbarcherà anche una ricca offerta di prodotti artigianali come le ceramiche inglesi, la bigiotteria, le tele stampate, gli olii ed essenze dalla Francia, insieme a tante novità: dai foulard in bamboo alle sciarpe, prodotti in pelle e kilt dalla Scozia, fino all’abbigliamento tecnico/sportivo.