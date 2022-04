Sassuolo festeggia il Patrono con le bancarelle del Mercato Europeo

Per festeggiare il Santo Patrono, San Giorgio sabato 23 aprile, Sassuolo diventerà una mini capitale europea per quattro giorni. Dal 22 al 25 aprile, infatti, in piazza Martiri Partigiani, viale San Giorgio e piazza Libertà si svolgerà la prima edizione del Mercato Europeo di Sassuolo, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio, Camera di Commercio di Modena e Federazione Italiana Venditori Ambulanti .

Tanti venditori provenienti da altre regioni italiane e Paesi europei esporranno prodotti tipici alimentari e non alimentari per le vie del centro cittadino e in piazza della Libertà sarà disponibile lo street food europeo. Una vera e propria full immersion per scoprire le aziende di artigianato e street food della cultura europea.



Il Mercato Europeo di Sassuolo aprirà i “battenti” venerdì 22 aprile alle ore 18, per proseguire fino a mezzanotte. Sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile, invece, i banchi del mercato apriranno alle ore 9 per poi proseguire, con orario continuato, fino a mezzanotte.